Politie zoekt getuigen van brandstichting kindergraf in Heerlen

Deze brandstichting heeft plaatsgevonden tussen zaterdag 10 juni omstreeks 10:30 uur en dinsdag 13 juni omstreeks 21:00 uur. Was u tussen de genoemde tijdstippen op de begraafplaats en heeft u iets verdachts gezien? Of heeft u meer informatie die kan leiden naar de verdachte(n) van deze brandstichting neem dan contact op met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven via telefoonnummer 0800-7000.