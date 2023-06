Vier aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude

Herkenbaar in beeld

De koerier pinde het geld in Utrecht maar was herkenbaar in beeld door een camera bij de pinautomaat. Na onderzoek bleek de man vaker op beeld te staan in relatie tot meerdere aangiftes van bankhelpdeskfraude van Leeuwarden tot aan Maastricht. Hij werd onder meer herkend door de politie in Zeeland-West-Brabant. Aan de hand van deze informatie werden door de recherche in Amersfoort 18 zaken opgepakt. Tien uit de eenheid Midden-Nederland en de rest onder meer uit Zwolle, Deventer, Dokkum en Leeuwarden.