Politie pleit voor snelle invoering verbod designerdrugs

Rechtshulpverzoeken

Drugsrechercheurs merken ook dat andere landen vreemd opkijken van de huidige Nederlandse wetten. ‘Bij rechtshulpverzoeken in internationale drugsonderzoeken kunnen we lang niet altijd helpen, omdat het spul hier niet strafbaar is. Dat doet wat met de reputatie van Nederland op het gebied van drugsbestrijding. Zo lijkt een soort vrijstaat te ontstaan, waarbij de wet producenten hun gang laat gaan. Vergis je niet: er gaat veel geld in om en er zit verwevenheid tussen de vooralsnog legale NPS-handel en de verboden drugshandel. Die gaat gepaard met bedreigingen, aanslagen, ontploffings- en brandgevaar, corruptie, intimidatie. Dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico’s van deze drugs.’

Designerdrugs vormen een steeds groter probleem, dat blijkt ook uit het Europees Drugsrapport 2023. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) kwam daar vrijdag 16 juni mee naar buiten. Het Europese centrum beschrijft dat de illegale drugs die allang bekend zijn op grote schaal verkrijgbaar zijn, maar dat daarnaast regelmatig nieuwe, krachtige middelen opduiken.

Volgens Woelders ijveren Openbaar Ministerie en politie al zo’n tien jaar voor NPS wetgeving, maar is er tot op vandaag nog geen besluit genomen. ‘Het is hard nodig dat zo’n besluit er snel komt. Het EMCCDA-rapport ondersteunt onze oproep. We willen internationaal kunnen samenwerken om effectief de handel tegen te gaan. De behandeling van de wet in de Kamer staat nu op de agenda voor eind juni. Maar een concrete datum is nog niet vastgesteld. De behandeling is al twee keer doorgeschoven. Ik hoop echt dat er nu snel een beslissing over dit verbod gaat komen.’