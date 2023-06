Politie verricht 23 aanhoudingen na voetbalwedstrijd Spanje – Italië

Een groep personen pleegde openlijk geweld in de richting van stewards en politie in en om het stadion. Een aantal stewards raakte daarbij gewond. De politie hield 23 personen aan voor openlijke geweldpleging en lopen op het spoor. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden.

De politie straalt uit dat zij neutraal is en een politie is voor een ieder. Wij ondersteunen om zaken in goede banen te leiden. Wij zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Wij zoeken een evenwicht tussen het handhaven van de regels en het rustig en ordelijk laten verlopen van gebeurtenissen tijdens en na de wedstrijd. Als de afspraken ernstig overtreden worden, zijn wij genoodzaakt in te grijpen voor de veiligheid van een ieder.