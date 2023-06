Betrokken omstanders redden automobilist uit auto

De onfortuinlijke bestuurder kwam na het ongeval met zijn auto in het water terecht. Hij kon niet meer zelfstandig uit zijn auto komen. Zeker vijf omstanders aarzelden geen moment en gingen met elkaar het water in om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Een chauffeur van een vrachtauto met een laadkraan en een bestuurder van een legerjeep maakten een touw aan het inmiddels gezonken voertuig en trokken het zo richting de oever. Hulpdiensten die snel ter plaatse kwamen konden daarna het slachtoffer uit zijn auto bevrijden. De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De motorijder raakte gewond aan zijn been en moest ook naar het ziekenhuis. Het opsporingsteam verkeer van de politie doet onderzoek naar de toedracht.



“We zijn ontzettend trost op iedereen die al het mogelijke deed om het slachtoffer te redden. Hun inzet staat in schril contract bij een situatie van eerder deze week waarbij omstanders hun mobiel pakten en het ongeval gingen filmen. Met elkaar maakten we vanmiddag het verschil. Deze mensen verdienen echt een pluim!”