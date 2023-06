MONO-controle door team verkeer

Afgelopen dinsdag 13 juni tussen 10.00 en 17.30 uur organiseerde het Verkeershandhaving team van de eenheid Midden-Nederland een actie ‘Slimmer Handhaven’ georganiseerd in het kader van MONO. Gedurende de controleactie werden verschillende verkeersknooppunten aangedaan zoals de Rijksweg A6 bij Almere tot aan de Rijksweg A2 bij Everdingen. Overtreders werden bekeurd en tijdens de staandehouding bewust gemaakt van het gevaar van afleiding in het verkeer.

Tijdens voorgaande controles werd er een touringcar ingezet om vanuit de touringcar overtredingen te constateren. Voor deze controle hebben wij gebruikt gemaakt van een herkenbaar politievoertuig in de vorm van een vrachtwagen. Op deze manier konden agenten in de cabines van passerende vrachtwagens kijken.



Resultaten

Totaal is er 114 keer proces-verbaal uitgeschreven. In totaal 89 keer vanwege het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat (bijvoorbeeld een gsm), 12 keer het overschrijden maximumsnelheid, van een bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd (overschrijden maximumsnelheid meer dan 50 km/h), een keer rijden door rood licht en niet gebruiken van autogordel. In tienb gevallen bleek er sprake te zijn van overtredingen van afvalstoffen, verkeerd gebruik van wegmarkeringen zoals verdrijvingsvlakken, gladde band(en), lichtdoorlatendheid zijruiten.

“Het is frappant dat weggebruikers zo met hun mobiele elektronische apparatuur bezig zijn dat zelfs een herkenbaar politievoertuig niet wordt opgemerkt, laat staan een situatie die onmiddellijke alertheid of remmen vraagt. Daarmee worden bewust zeer ernstige verkeersrisico’s genomen en dat is ontoelaatbaar.”