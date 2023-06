Verkeerscontrole leidt tot vondst harddrugs, wapen en munitie

Verkeerscontrole

De 29-jarige verdachte werd in de week voor zijn aanhouding gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole. Tijdens de controle zag de politie bij de auto diverse zakjes met vermoedelijk verschillende soorten drugs liggen. De politie had het vermoeden van overtreding van de Opiumwet en besloot daarop verder onderzoek te doen.

Cash, drugs, wapen, munitie

Nader onderzoek van de politie leidde op 12 juni tot de doorzoeking van de woning van de verdachte, aan de Dopheidelaan in Hilversum. In de woning werd contant geld en een merkhorloge gevonden. Dit werd in beslag genomen. In de bijbehorende parkeergarage van de woning werd in voertuigen vervolgens een vuurwapen, een grote hoeveelheid munitie en circa zes kilo harddrugs aangetroffen. De man is aangehouden.

Ondermijning

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidaties en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Help mee

Het melden van verdachte signalen helpt om de ondermijnende criminaliteit te stoppen. Iedereen kan te maken krijgen met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000. Dit kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is Meld Misdaad Anoniem zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.