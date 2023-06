Drugslab ontmanteld in De Rijp

Tijdens een surveillance stapten twee agenten de loods binnen voor een praatje. In de loods roken zij een amfetaminegeur en na controle stuitten zij op jerrycans, ketels, chemicaliën en honderden liters BMK. Dit is een zogeheten precursor waarvan (meth)amfetamine kan worden gemaakt. Ook werd een groot geldbedrag aangetroffen. Na de ontdekking zijn een 55-jarige man uit Purmerend en een 25-jarige man uit Nieuwkoop aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het drugslab is ontmanteld, de spullen en chemicaliën zijn afgevoerd en vernietigd.

Pand gesloten

Op last van burgemeester Anja Schouten is het pand gesloten. Productie, handel en opslag van drugs kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld brandgevaar, de aanwezigheid van drugscriminelen en het risico op ripdeals. De gemeente gebruikt de Wet Damocles om een eind te maken aan dit soort onveilige situaties. Door de tijdelijke sluiting van een drugspand komt er een einde aan het acute gevaar en stopt de aanloop van drugscriminelen en -gebruikers.

Vermoedt u een drugslab?

Bij de productie van drugs worden verschillende chemische stoffen gebruikt. Deze chemicaliën kunnen gemakkelijk brand veroorzaken en tot explosies leiden. Daarmee vormen de drugslabs een groot gevaar voor de omgeving. In Noord-Holland gingen al meerdere panden in vlammen op, nadat drugslabs ontploften. Heeft u een vermoeden van een drugslab bij u in de buurt? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000, of bel met de politie via 0900-8844. Wilt u weten hoe u een drugslab kunt herkennen? Kijk dan op www.nhdrugsalert.nl.