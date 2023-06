Politie zoekt woningovervallers Laurierstraat

Vrijdag werd rond 03.00 uur een verdachte situatie gemeld bij een woning aan de Laurierstraat in Haarlem, waarbij mogelijk geschoten zou zijn. Politieagenten troffen in de Laurierstraat bewoners die mishandeld waren tijdens een poging om de woning te overvallen. Drie mannen hadden toegang verschaft tot zijn de woning en eisten geld van de bewoners onder bedreiging van vuurwapens. De bewoners gaven hier geen gehoor aan en raakten in gevecht met de mannen. Vervolgens vertrokken de mannen uit de woning.

De politie heeft in de omgeving naar de mannen gezocht, maar zij zijn niet meer aangetroffen. Voor zover bekend, zijn er geen schoten gelost. De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet richting het ziekenhuis voor behandeling.

De drie jongemannen zijn tussen de 16 en 20 jaar en hebben een huidskleur van lichtgetint tot donkergetint. Zij droegen allen donkere kleding. Heeft u in de buurt van de Laurierstraat camerabeelden rond 03.00 uur die relevant kunnen zijn voor het politieonderzoek? Deel die via onderstaand tipformulier. Heeft u iets gezien? Deel die informatie dan via dezelfde route, anoniem via 0800-7000 of via 0900-8844.

2023126317