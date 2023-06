Doorzoeking levert 11 kilo drugs en 100.000 euro op

De recherche kwam bij de woning uit in een lopend onderzoek naar handel in verdovende middelen. Het aangehouden tweetal, een 42-jarige vrouw uit Ridderkerk en een 41-jarige man uit Rijswijk, was in de woning aanwezig toen deze werd doorzocht. De vrouw is inmiddels heen gezonden maar blijft verdachte. De man uit Rijswijk wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Het geld is in beslag genomen en de drugs zijn vernietigd.