Forse politie-inzet na melding dat mannen met wapens op schip staan

Eerder op de avond kreeg de politie een melding dat er mannen op het vaartuig gezien waren met mogelijk lange wapens. Daarop werd geen risico genomen en al snel opgeschaald. Uiteindelijk hebben leden van de Quick Reaction Force van de DSI op het schip vier mannen aangehouden en het schip is daarna doorzocht. Uiteindelijk zijn er 5 luchtdruk- en airsoftwapens gevonden en in beslag genomen. De vier Duitse verdachten (26, 54, 55 en 60 jaar oud) zijn meegenomen naar het politiebureau. Uiteindelijk zijn ze enkele uren na hun arrestatie alle vier met een bekeuring op zak in vrijheid gesteld. De wapens krijgen ze niet meer terug.

Actie

Bij de actie van de politie werden drie politiehelikopters, leden van de DSI, meerdere politieagenten, een onderhandelaar, Belgische agent, leden van de Koninklijke Marechaussee, Douane en medewerkers van de gemeente ingezet. Vanwege de mogelijke gevaarsetting werd geen enkel risico genomen. Bij meldingen over een vuurwapens gaat de politie er altijd vanuit dat het om een echt vuurwapen gaat. Schaf ze dus ook niet aan en gebruik ze zeker niet in het openbaar. Meer lezen over nepvuurwapens of airsoftwapens doe je hier.