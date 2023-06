Politie maakt cybertour langs basisscholen

Roosendaal/ Moerdijk/ Rucphen - Politieagenten hebben 12 tot en met 15 juni een Cybertour gemaakt langs basisscholen in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. Op 27 juni worden ook scholen in de gemeente Halderberge bezocht. Dat doet de politie in samenwerking met de gemeenten, jongerenwerk en HALT.