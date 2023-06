Mannen onder verdachte omstandigheden aangehouden in haven

Het drietal reed rond 3.45 uur met een auto in het havengebied rond toen ze door medewerkers van de Douane en KMAR staande werden gehouden. Ook politieagenten sloten aan om de mannen te controleren. Ze waren gekleed in nieuwe werkkleding, hingen een raar verhaal op waarom ze in de haven waren en in hun auto lagen tassen, touw en andere spullen. Omdat het vermoeden bestond dat het drietal drugs uit containers in de haven wilde halen zijn ze direct aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Maasbree, een 34-jarige man uit Heerlen en een 22-jarige man uit Capelle aan de IJsel. Hun auto is in beslag genomen, de verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.