Verkeerscontrole A1, vooral veel automobilisten onder invloed van drugs

Op donderdag werden ongeveer 70 voertuigen gecontroleerd en hier bleken maar liefst 12 bestuurders onder invloed van drugs en had 1 bestuurder teveel gedronken. Van de bestuurders die onder invloed van drugs waren is ter plaatse bloed afgenomen door een dokter en onderzoek van het NFI moet uitwijzen welke hoogte de drugwaarde heeft in het bloed en of deze te hoog is volgens de regels. Het betrof vooral THC dat werd geconstateerd bij de selectietest. THC is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.



Op vrijdag werden 60 alcohol en drugstesten afgenomen en moesten 9 bestuurder bloed afstaan om de hoogte van de gebruikte (drugs) stof te bepalen.

De bestuurders die drugs hebben gebruikt kregen in ieder geval een rijverbod van 24 uur



Daarnaast kregen nog 3 automobilisten een proces verbaal omdat ze zonder of zonder geldig rijbewijs reden en mochten 2 bestuurders het rijbewijs inleveren vanwege het rijden met te hoge snelheid. Ook werden 40 bekeuringen uitgereikt voor verschillende verkeersovertredingen.