Dronken Belg (21) steelt offroad buggy van festivalterrein

Rond 03.00 uur ontdekte de beveiliging van het terrein dat er een buggy was gestolen. Een zoektocht in een eigen buggy volgde. Niet veel later zagen zij het gestolen voertuig rijden in de richting van Terheijden. Hier konden de beveiligers de bestuurder klemrijden. Terwijl zij de bestuurder vasthielden, werd de politie gebeld. Agenten hielden de man, die sterk naar alcohol rook en onvast ter been was, aan en namen hem mee naar het bureau. Hij zit vast. De organisatie deed aangifte van diefstal.