Man met mes bedreigt vader met kind in Tilburgs park

De verdachte fietste rond 12.00 uur door het park. Met een mes in zijn handen bedreigde hij een man. Het slachtoffer kende de verdachte en belde de politie. Ook andere omstanders, waaronder meerdere kinderen, zouden zichtbaar geschrokken zijn. Omdat de verdachte was weggefietst, zocht de politie in de omgeving naar de man. Agenten hielden hem niet veel later aan in de omgeving van de Piushaven. Bij de aanhouding werd bij de man een mes en een schaar aangetroffen. Deze voorwerpen zijn afgepakt en in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.

Bent u bedreigd of was u getuige?

Tijdens de bedreiging in het park zou de verdachte ook kinderen hebben aangesproken. Hierbij zou hij ook dreigend zijn geweest en hield hij een mes in zijn handen. Bent u of is uw kind getuige of slachtoffer geweest van deze bedreiging? Bel dan direct met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Benoem hierbij het procesnummer 2023152067.