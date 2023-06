Motorrijder vlucht voor politie, maar valt op de grond

Rond 23.30 uur zagen de agenten op de A16 een motorrijder de afslag Prinsenbeek nemen. Wat opviel was dat het voertuig aan de achterkant geen verlichting had. De agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar hij weigerde te stoppen. Om hem nogmaals duidelijk te maken dat hij moest stopen, zette de politie de blauwe verlichting aan. Ook nu weigerde de motorrijder te stoppen. Hij reed met hoge snelheid, door het rode verkeerslicht, weg. Nabij de Gageldonksestraat haalde de motor een snelheid van ruim 100 km/u. In een bocht viel de motorrijder op de grond en kwam hij in een naastgelegen weiland terecht. De bestuurder raakte hierbij lichtgewond. De bestuurder vertelde de agenten direct dat hij geen rijbewijs had. Ook bleek hij onder invloed van verdovende middelen. Bij de man is bloed geprikt om te achterhalen welke en hoeveel verdovende middelen hij op dat moment in zijn lichaam had. De motor werd opgehaald door een takelwagen.