Schietincident Van Zinnicqstraat 1 verdachte aangehouden

Vernielingen

De ruit van de voordeur van de woning is vernield. Het is nog onduidelijk wat zich precies voor het schietincident heeft plaatsgevonden. De recherche is daarom momenteel druk bezig met onderzoek.

Hoe doet de politie sporenonderzoek?

Een sporenonderzoeker bij de politie, een forensisch rechercheur, gaat bij incidenten op zoek naar fysieke en digitale sporen. Deze rechercheur probeert zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de dader of in de situatie rondom het incident. De forensisch rechercheur zal beginnen met de vraag: Waarom zou de dader willen schieten? Hoe is de dader in dit geval de woning binnen gekomen? Als dat bij een raam was, doet de rechercheur daar onderzoek naar bijvoorbeeld schoenafdrukken en vingerafdrukken.

Sporenonderzoek gebeurt grotendeels op een plaats delict. Bij de politie noemen we dat ook wel PD. Maar, het gebeurt niet alleen binnen, maar ook buiten. Sporen worden vaak verder onderzocht in een speciaal politielaboratorium of bijvoorbeeld in een laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut.

Heeft u iets gezien?

De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. We komen graag met u contact als u meer weet via 0900-8844. Ook als u over beeldmateriaal of camerabeelden beschikt horen we dat graag. U kunt ook anoniem informatie met ons delen. Dat kan via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.