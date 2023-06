Politie zoekt informatie over vermissing en aanranding vrouw

Vermissing

Rond 01.00 uur vertrok de 22-jarige vrouw per fiets vanuit het feest in Harmelen naar huis toe. Op de route werd zij, zoals zij verklaarde, achternagezeten door drie mannen die haar van haar fiets aftrokken. Vervolgens werd ze door de mannen onzedelijk betast. De mannen gingen vervolgens ervandoor. In paniek en shock van het voorval is het slachtoffer vervolgens een weiland in gerend. Vele uren later, op zondagmiddag 18 juni, is de vrouw aangetroffen in het weiland aan het Kortjaksepad in Harmelen, nadat melding werd gemaakt van haar vermissing en de politie uitvoerig onderzoek deed naar de mogelijke verblijfplaats van de vrouw. De aanranding heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen 01.00 uur en 04.30 uur.

Rode Batavusfiets

De rode Batavusfiets van het slachtoffer is nog zoek. Onder de snelbinders zat een oranje Coop-tas. De politie vraagt om uit te kijken naar de fiets, deze niet aan te raken en direct de politie te bellen. In de afbeeldingen onderaan dit bericht ziet u een soortgelijke fiets.

Camerabeelden en getuigen

Het slachtoffer heeft vermoedelijk in het groen omcirkelde gebied gefietst (zie afbeelding hieronder). De politie komt graag in contact met mensen die tussen 01.00 uur en 04.30 uur iets in de buurt hebben gezien of gehoord, of die camerabeelden bezitten uit deze buurt. Met name getuigen en beelden uit de gebieden in de rode cirkels (zie afbeelding hieronder) zijn mogelijk interessant voor de politie.