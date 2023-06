Slachtoffer ongeval Baarn overleden, politie zoekt getuigen

Rond 09.50 uur die ochtend kreeg de politie meerdere telefoontjes over een zeer ernstig ongeval op de Kwekerij. Diverse hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team, waren snel ter plaatse en zorgden ervoor dat het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht. Ondanks alle inzet, mocht die hulp niet meer baten en overleed zij in het ziekenhuis.



De politie onderzoekt het dodelijk ongeval en is daarbij op zoek naar getuigen van het ongeval die nog niet met de politie hebben gesproken. Wellicht zijn er dashcamn beelden van andere automobilisten die helderheid kunnen geven in de toedracht van het tragische ongeval. Het nummer is 0900-8844. De bestuurder van de vuilniswagen, 35-jarige man uit Mijdrecht is aangemerkt als verdachte van het ongeval en is overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek en verhoor.



Slachtofferhulp Nederland

De gebeurtenis van vanmorgen kunnen voor mensen op straat en of directe getuigen buitengewoon impactvol of heftig zijn geweest om te zien. Zij kunnen bellen met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.