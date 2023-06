75 kg illegaal vuurwerk aangetroffen en twee personen aangehouden

Nadat de politie de 36-jarige en de 42-jarige Sittardenaren heeft aangehouden in Geleen is er in een woning in Sittard een zoeking gedaan. Bij deze zoeking is 75 kg illegaal vuurwerk en een nog onbekende hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook werd een onbekend pakketje aangetroffen waarvoor de EOD werd ingeschakeld. Na onderzoek bleek dat dit pakketje geïmproviseerd vuurwerk bevatte. Het is op een gecontroleerde plek tot ontploffing gebracht. Het overige vuurwerk en de aangetroffen drugs zijn in beslag genomen. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.

Zware explosies

De politie heeft het hele jaar door aandacht voor de handel en het bezit van illegaal vuurwerk. Dit type vuurwerk kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zware explosies te veroorzaken. Gezien het gevaar dat dit kan opleveren voor de omgeving en de maatschappij heeft de aanpak van deze vorm van criminaliteit prioriteit.