Vrouw overleden na steekincident in winkel

Rond 7.00 uur kwam de melding binnen van een steekincident in een winkelpand aan de Turfmarkt, daarbij zou een medewerkster van de winkel zijn neergestoken en zwaargewond zijn geraakt. Agenten troffen het slachtoffer aan en probeerden haar te reanimeren. Tijdens de hulpverlening raakte één van de agenten lichtgewond. De verdachte, een 56-jarige man, is op heterdaad aangehouden. De collega’s van het slachtoffer die in de winkel aan het werk waren tijdens het steekincident, zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u vanochtend vroeg iets gezien in de omgeving van de winkel of weet u meer? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen via onderstaande acti