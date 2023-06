Nieuw beeldmateriaal overval tankstation in Opsporing Verzocht

Melick - Dinsdagavond 20 juni is er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor een overval op een tankstation. Deze overval vond vorig jaar plaats op de Heinsbergerweg in Melick. Eerder werden al beelden van de verdachten vrijgegeven via politie.nl.