Ramkraak bij juwelier in Maastricht

Aanrijding

Bij aankomst in de straat ziet de politie een auto wegrijden die mogelijk betrokken is bij deze ramkraak. Deze auto veroorzaakt een aanrijding met de politieauto. Er vindt een achtervolging plaats. Uiteindelijk wordt de vluchtauto op Belgisch grondgebied uit het oog verloren. Er is niemand aangehouden.

Buit

Uit getuigenverklaringen blijkt dat meerdere verdachten bij de ramkraak betrokken waren. Door een raam en een rolluik te vernielen kwamen ze de winkel binnen. Bij de ramkraak zijn goederen meegenomen. De politie onderzoekt om hoeveel verdachten het gaat en welke goederen er zijn meegenomen. Ook de waarde van de gestolen goederen is nog niet bekend.

Getuigenoproep

De politie is een onderzoek gestart. Er worden camerabeelden uitgelezen en getuigen gehoord. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over deze inbraak. Ook is de politie nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Heeft u meer informatie, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Elke melding kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak.