Politie onderzoekt schietincident in Arteveldestraat in Hoogkerk

De melding van het schietincident kwam rond 19:15 uur bij de politie binnen. We hebben woensdag gemeld dat er bij het incident één persoon gewond is geraakt. Ondanks dat er veel mensen op straat waren, bleek uit nader onderzoek dat niemand gewond is geraakt.

Nog geen aanhoudingen

Agenten zijn in de Arteveldestraat meteen in gesprek gegaan met betrokkenen en getuigen. Daaruit bleek dat na het schietincident twee personen zijn weggereden op een scooter. Een derde persoon zou zijn weggereden op een fiets. Agenten zijn meteen naar hen op zoek gegaan. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De zoektocht naar de drie verdachten gaat woensdag verder.

Toedracht nog onduidelijk

De politie is een onderzoek gestart naar het schietincident om te achterhalen wat de toedracht is geweest. Zo is er sporenonderzoek verricht en zijn we gestart met een buurtonderzoek. De politie kijkt ook of er camerabeelden zijn die kunnen worden veiliggesteld. In de Arteveldestraat stond een voertuig dat is geraakt door een kogel. Dit voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.

Grote impact

Als politie snappen we dat een dergelijk schietincident impact heeft op betrokkenen en omwonenden. Op het moment dat er werd geschoten, waren er meerdere mensen op straat. Ondanks dat niemand gewond raakte, was er wel sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Mede daarom zijn we nu druk om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat de toedracht van het schietincident is geweest en wie daarvoor verantwoordelijk waren.

Heeft u meer informatie?

De politie heeft al met veel getuigen gesproken, maar we zijn nog steeds op zoek naar informatie en/of tips over dit schietincident. Mogelijk heeft iemand de drie vluchtende personen herkend. Het kan ook zijn dat iemand in zijn of haar omgeving iets heeft gehoord over het schietincident. Heeft u meer informatie of tips? Of heeft u camerabeelden vanuit de omgeving, waarop de vluchtende personen mogelijk te zien zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).