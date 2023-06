Tientallen slachtoffers: man (20) aangehouden

Apeldoorn - Een man van 20 uit Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) is dinsdag 20 juni aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met bankpassen. Naast de aanhouding is er ook een doorzoeking geweest in de woning. Daarbij zijn verschillende bankpassen van meerdere slachtoffers aangetroffen.