Politie zoekt kettingdief

Signalement

Na de melding heeft de politie nog tevergeefs in de omgeving uitgekeken naar de verdachte. Ook is een Burgernetmelding verspreidt met het signalement van de man. Het gaat om een donkergetinte man met een zwarte baard. Hij droeg een wit t-shirt en een blauwe broek. Bent u getuige geweest van de beroving of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Zaaknummer 202355147.