Twee jongemannen aangehouden voor bedreiging

De politie kreeg een melding binnen van een mogelijke bedreiging richting een persoon door de 19-jarige jongeman. Agenten zijn direct naar de woning van deze persoon gegaan maar troffen hem daar niet aan. Ze hebben vervolgens verder naar hem uitgekeken. Op de Coosje Buskenstraat treffen ze de jongeman met een bijrijder in een auto. Beide personen zijn aangehouden. Er is lachgas, drugs, een mes, vuurwerk en een klappertjespistool in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek. De verdachten zitten vast voor verhoor.