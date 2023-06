Getuigen gezocht voor overval bewoonster

Omstreeks 03.00 uur werd een bewoonster opgeschrikt door een overvaller. De dader doorzocht haar hele huis en het slachtoffer werd beroofd van haar sieraden. Daarna ging de dader ervandoor.

De vrouw liep tijdens de overval een lichte verwonding op. Zij was later in staat om de politie te alarmeren die daarop direct ter plekke ging om de vrouw bij te staan en een onderzoek te starten. Vandaag zal een buurtonderzoek volgen.

Signalement

De dader is een man met een donkerkleurige capuchon over het hoofd. Ongeveer 1.70 m lengte. Hij sprak volgens het slachtoffer Nederlands met een Noord-Afrikaans accent.

Getuigen gezocht

Mensen met meer informatie of getuigen kunnen contact opnemen met de politie via onderstaand tipformulier of bellen via tel. 09008844. Eventuele beelden – van bv. deurbelcamera’s - kunnen eveneens via het tipformulier worden gedeeld met politie. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.