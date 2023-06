Getuigen straatroof Sportlaan gezocht

Twee jongens op één brommer stopten rond 19.40 uur op de Sportlaan. Eén van de jongens riep naar het slachtoffer en liep hem tegemoet. Vervolgens gaf hij de 15-jarige jongen uit Landsmeer een klap en ging er met zijn eigendommen vandoor. Vermoedelijk is één van de verdachten op de fiets van het slachtoffer vertrokken.

De eigendommen betroffen een fiets en gevulde tas. De fiets is dezelfde dag aan de Talingweg in Landsmeer teruggevonden.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen die iets van de beroving weten contact op te nemen met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023131352