Reactie politiechef Rotterdam op bericht OM

Politiechef Fred Westerbeke: “Ik wens de familie veel sterkte met het grote verlies van hun zoon en broer. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Dat maakt het voor de familie extra zwaar en moeilijk.” Westerbeke benadrukt dat het voor iedereen van groot belang is dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er zich heeft afgespeeld. “Het is essentieel dat er onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek wordt gedaan en dat gebeurt door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie. Voor nu zijn tien agenten op een binnenfunctie geplaatst. Dat betekent dat ze voorlopig niet op straat werken.”

Het onderzoek van de Rijksrecherche is nu een feitenonderzoek, waarin de agenten niet als verdachte zijn aangemerkt. In het onderzoek wordt ieders rol in het optreden ook bekeken. Het Openbaar Ministerie heeft op 22 juni 2023 een persbericht gepubliceerd.



Vrijdagavond 9 juni

De 32-jarige man liep die vrijdagavond 9 juni in verwarde toestand op de rijbaan en vormde een gevaar voor zichzelf en anderen. Na een achtervolging is het stroomstootwapen ingezet. De man ging daarna in verzet, waarna agenten fysiek geweld hebben toegepast om hem onder controle te krijgen. Kort na zijn aanhouding werd hij onwel. Hij is ondanks reanimatie enige tijd later in het ziekenhuis overleden.