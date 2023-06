Grote vangst na instap pand Amersfoort

De politie kreeg melding dat de artikelen te koop werden aangeboden op Facebook en Marktplaats. In het pand zijn vele nepartikelen van Apple aangetroffen. Ook is er een grote hoeveelheid snus aangetroffen. Deze is in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en heeft een geschatte straatwaarde van 150.000 euro. Snus is in Nederland illegaal.

De politie doet verder onderzoek naar de artikelen en de herkomst daarvan.

Ondermijning

Bij ondermijning gebruiken criminelen legale bedrijven of burgers voor illegale activiteiten. Zoals dus het doorverkopen van snus en nepproducten via Marktplaats of Facebook.

Meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900–8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.