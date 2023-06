Man aangehouden die werd gezocht voor poging doodslag op agent

Op vrijdagavond 27 januari 2023 omstreeks 21.00 uur kreeg de man een stopteken nadat agenten in Zaandam hem zagen rijden in een auto. De man voldeed aan het stopteken en agenten deelden hem mee dat hij werd aangehouden in verband met gebruikmaking van een vervalst paspoort. De man was namelijk op 24 januari 2023 aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij legitimeerde zich destijds met een vervalst paspoort. De man werkte tijdens de staande houding die vrijdagavond mee en vroeg of hij zijn telefoon uit zijn auto mocht pakken. Plots reed de man met hoge snelheid weg.

Een agent greep de man door het open bestuurdersraam vast, maar dat weerhield de verdachte niet zijn vlucht te staken. Hij verhoogde zijn snelheid terwijl de agent werd meegesleurd. Dat gebeurde over een afstand van enkele honderden meters. Ondertussen sloeg de vluchtende verdachte de agent in het gezicht. De agent durfde niet los te laten uit angst om onder de wielen van de hardrijdende auto terecht te komen.

Uiteindelijk moest de agent loslaten en rolde over het wegdek. Hij liep gelukkig, mede door zijn beschermende kleding, slechts relatief lichte verwondingen op. De verdachte wist te ontkomen.

Opsporing Verzocht

De districtsrecherche Zaanstreek-Waterland startte direct een onderzoek. Ook werd tweemaal in het tv-programma Opsporing Verzocht de naam en foto van de verdachte gedeeld in de hoop tips te ontvangen over de verblijfplaats van de man.

Aanhouding

Op donderdag 22 juni werd de 37-jarige Brit in Frankrijk aangehouden. Hij zit op dit moment vast en zal worden overgedragen aan de Nederlandse politie. De recherche zet het onderzoek voort.