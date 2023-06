Explosie bij bedrijfspand in Katwijk, politie zoekt getuigen

Rond 4.00 uur kreeg de politie een melding van een harde knal en rookontwikkeling bij een bedrijfspand. Ter plaatste bleek de deur en het raam van het pand zwaar beschadigd. Er is direct een onderzoek gestart, waarbij het rechercheteam de hulp van getuigen goed kan gebruiken.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of heeft u beelden van de omgeving van het Cleijn Duijnplein in Katwijk? Neem dan contact op via 0900-8844 of upload de beelden via onderstaand tipformulier. Als u liever niet wilt dat uw gegevens bekend worden, dan kunt u ook vertrouwelijk praten met de politie. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) is getraind in het afschermen van hun bronnen en in het geheim informatie inwinnen. Een vertrouwelijk gesprek met TCI kan worden aangevraagd via 088-661 77 34. U kunt ook gebruik maken van het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.