Bewoners gewond na overval op woning

De politie werd op vrijdag 23 juni rond 3.20 uur gewaarschuwd dat er een woningoverval gepleegd zou zijn. De drie overvallers wisten zich op nog onbekende wijze toegang te verschaffen tot de woning. Daar confronteerde ze de bewoners, waarbij deze mishandeld werden. De overvallers gingen er kort daarna met enkele kostbaarheden vandoor. De twee bewoners achterlatend. Die wisten buurtbewoners te alarmeren waarna de politie een onderzoek instelde. Daarbij zijn enkele sporen veiliggesteld en heeft de politie in de buurt gekeken of er camerabeelden konden worden veiliggesteld.

Getuigen

Heeft u rond 3.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Ravelijn de Grenadier of heeft u na de overval iets verdacht gezien? De recherche is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Heeft u tips of bruikbare camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023157689.