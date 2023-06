Twee aanhoudingen na brandstichting in Kaatsheuvel

De getuige stond rond 23.00 uur op de oprit van haar woning de toen ze een luide knal hoorde en vuur zag in de Gasthuisstraat, op nog geen 15 meter van haar woning. Ook zag ze dat twee mannen wegrenden, in een auto sprongen en er met hoge snelheid vandoor gingen. De vrouw noteerde direct het kenteken van deze auto in haar telefoon en waarschuwde de politie. Ondertussen was duidelijk dat er een auto in brand was gestoken. Door die brand raakte nog 3 andere auto’s beschadigd. De brandweer had de handen vol om het vuur te blussen. Op basis van de getuigenverklaring konden agenten de vluchtende daders korte tijd later in den Bosch aanhouden. Deze verdachten, inwoners van Helmond van 19 en 32 jaar oud, reden in de auto die was gezien en voldeden aan het signalement dat de getuige had doorgegeven.