Man die nog 820 dagen moet zitten aangehouden

Rotterdam - De Rotterdamse Zeehavenpolitie en het Fugitive Active Search Team (FASTNL) hebben donderdag 22 juni op een binnenvaartschip in de Rotterdamse haven een 33-jarige Nederlandse man aangehouden die in 2022 tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld. De man moet nog 820 dagen gevangenisstraf uitzitten in verband met zijn veroordeling voor overtreding van de Opiumwet.