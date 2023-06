Actiedag zet tien geldezels uit Oost-Utrecht buitenspel

Geldezel, money mule of katvanger, dit zijn allemaal termen voor mensen die door criminelen geronseld worden om tegen een beloning hun betaalpas en pincode ter beschikking te stellen. Via hun bankrekening kunnen criminelen hun slachtoffers geld afhandig maken. Ze worden vaak gezien als laaghangend fruit, maar zij spelen een belangrijke rol in het voortbestaan van criminele samenwerkingsverbanden. Reden voor het district Oost-Utrecht om hier verandering in te brengen. Op donderdag 15 juni zijn door inzet van politie en OM in een dag tien mensen verhoord en is er direct doorgepakt voor een passende afdoening.

Uitkomsten

De verhoren hebben voor verschillende inzichten gezorgd. Zo waren een aantal verdachten geen geldezel, maar hebben ze zelf de oplichting uitgevoerd. Ook kregen agenten in sommige gevallen juist meer zicht op het netwerk achter de geldezel en een aantal haakjes om verder onderzoek te doen.

Met het verhoor van de tien verdachten en de oplegging van OM-strafbeschikkingen zijn in totaal 25 zaken afgehandeld. De strafbeschikkingen bestonden uit boetes, taakstraffen en de oplegging van de verplichting om de schade te vergoeden. De meeste slachtoffers krijgen door deze dag toch nog voldoening omdat hun schade terugbetaald zal worden. Daarnaast werd er bij de verdachten ook stilgestaan bij passende (financiële) hulp. Zo wordt de kans op herhaling verder verkleind.

Pilot

Deze actiedag in Oost-Utrecht was een pilot. Met de tips en tops van 15 juni willen we in de toekomst vaker op deze manier geldezels aanpakken.

Word geen geldezel

Je stelt je bankrekening beschikbaar in ruil voor geld of dure spullen. Het is te mooi om waar te zijn en je komt van een koude kermis thuis. Je faciliteert oplichters en de pakkans is bij jou het grootst. Je bent altijd traceerbaar, met alle gevolgen van dien, zoals het niet kunnen krijgen van een hypotheek of in de schulden terecht komen. Word daarom geen geldezel! Geef nooit je pinpas af en neem nooit geld op in opdracht van iemand anders. Word je benaderd? Neem contact op met de politie, dat kan ook anoniem