Grote hoeveelheid drugs en contant geld aangetroffen bij controle coffeeshop.

Aanleiding van de controle door gemeente en politie waren signalen over mogelijke misstanden in het pand. In de kelder van het pand aan de Amersfoortsestraat zit coffeeshop ’t Klavertje. Voorheen was op de begane grond een restaurant gevestigd, maar dit staat al sinds 2011 leeg. Uit een eerdere vergunningscontrole bleek dat beide panden met elkaar verbonden zijn. Zowel met een doorgang als met een gezamenlijk alarmsysteem. Na signalen van mogelijk onjuist gebruik is besloten beide panden te controleren. Daarbij werd direct gecontroleerd of de coffeeshop zich houdt aan de voorwaarden uit de gedoogbeschikking.

Dat bleek dus niet het geval te zijn. Tijdens de doorzoeking van het pand stuitten politiemensen en boa’s op een grote hoeveelheid softdrugs en contant geld. Het politieonderzoek ging vrijdag 23 juni verder. In de nacht van donderdag op vrijdag werd het pand door de politie bewaakt.

Burgemeester Lucas Bolsius besloot donderdagavond het pand voor tenminste drie weken te sluiten: ‘De handel, het gebruik en de aanwezigheid van enorme hoeveelheden drugs en geld in het pand brengen onveiligheid, criminaliteit en ondermijning met zich mee. Naast onze eigen vermoedens door warmtemetingen en de vergunningscontrole, waren er ook meldingen van overlast uit de buurt. Met een grondig politieonderzoek én het tijdelijk sluiten van ’t Klavertje wil ik de rust terugbrengen in de buurt. Signalen van ondermijning nemen we altijd serieus.’

Intrekking van de vergunning ligt in het verschiet. Dat wordt momenteel onderzocht.

Melden helpt

Meldingen en tips van inwoners zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem.