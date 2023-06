Verdachte handel in drugs aangehouden

Na de aanhouding werd onderzoek gedaan in een garagebox aan de Gossaertstraat. Hier werd een nog nader te bepalen hoeveelheid en soort verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden onder andere vier auto’s, telefoons en geld in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Aanpak ondermijning

De politie richt zich samen met partners zoals gemeenten op de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijning zijn bijvoorbeeld drugshandel en witwassen. Ondermijning wordt zichtbaar door overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing of geweld door criminelen.

Help mee en meld

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000.