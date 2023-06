85-jarige man overvallen in woning

De bejaarde man zat op de bank toen er opeens een man in zijn woonkamer stond. Hij griste waardevolle spullen van tafel en wilde er weer vandoor gaan. De bewoner stond op en liep op hem af, waarna de overvaller hem tegen de grond duwde. Hij hield daar een pijnlijke elleboog aan over. Via de tuin, waar zijn handlanger stond te wachten, ging de dader ervandoor. De bewoner bleef behoorlijk over stuur achter.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de overval en houdt een buurtonderzoek. Ook worden er sporen veiliggesteld en camerabeelden bekeken. Heeft u vrijdagavond iets gehoord of gezien wat waardevol kan zijn voor deze laffe overval, bel dan met 0900-8844.

Tippen kan ook gemakkelijk via bijgaand formulier, daar kunt u ook beelden uploaden.Anoniem tippen kan uiteraard ook via 0800-7000