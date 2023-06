Scooterrijder (84) overleden na ongeval Zwartewaal

De scooterrijder werd even voor 12:00 uur aangereden. Eerste hulp ter plaatse en verdere hulp daarna in het ziekenhuis waren tevergeefs. De man overleed in de vroege zondagmorgen. Het onderzoek naar de toedracht is nog volop gaande. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten.