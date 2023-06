Drie aanhoudingen na vecht- en steekpartij in Bergen op Zoom

Het slachtoffer (31) meldt zich zondag rond 01.30 uur bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Als duidelijk wordt dat hij een steekwond heeft wordt de politie gewaarschuwd. Op de vraag hoe hij aan zijn verwondingen komt legt hij vervolgens een vage verklaring af. Desondanks gaat de politie op onderzoek uit waarbij op een adres aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom sporen van een vechtpartij worden aangetroffen. Ook zien de agenten bloedsporen in en buiten de woning. Drie aanwezige personen, twee mannen en een vrouw, worden aangehouden. Omdat niet duidelijk is hoe het incident verlopen is wordt ook het slachtoffer als verdachte aangemerkt. De politie doet nog verder onderzoek naar de exacte toedracht van het geweldsincident.