Man rijdt 161 km per uur en wordt voor de 3e keer betrapt zonder rijbewijs

Eén persoon maakte het wel heel bond toen hij op de Midden-Brabantweg met 161 km/u de snelheidscontrole passeerde waar 80 km./u is toegestaan. Hij werd aan de kant gezet, waarna bleek dat de man zonder een geldig rijbewijs reed. Het was de 3e keer dat hij daarop betrapt werd en dus werd zijn auto in beslag genomen. Ook op de Burgemeester Letschertweg had een man lak aan het 80 km gebod. Hij reed met 143 km/u terwijl hij enkele kleine kinderen los achterin de auto had zitten. Ook hij kreeg een proces-verbaal. Op deze 80-kilometerweg vielen verder nog verbalen voor 121 km/u en 115 km/u. Tenslotte noteerde de politie op de Dongenseweg in Tilburg, waar 50 km/u is toegestaan, snelheden van maar liefst 109 en 96 km/u. De actie ‘tour ff normaal’ zal de komende tijd nog enkele malen worden uitgevoerd.