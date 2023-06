Getuigen gezocht van beroving Sappemeer

Omstreeks 20:45 uur komt bij de politie de melding binnen van een beroving op de Dr. Aletta Jacobsstraat. Op de locatie van het ongeval zien de agenten twee auto’s tegen elkaar aan staan. Het blijkt dat er een beroving heeft plaatsgevonden in de auto van het slachtoffer. Vier mannen maken hierbij een geldbedrag buit. Op het moment dat ze in hun eigen auto willen vluchten, ramt het slachtoffer met zijn auto die van de verdachten. Zij gaan er daarna in onbekende richting rennend vandoor. Agenten zijn na de melding snel ter plaatse, maar treffen de verdachten niet meer.

Politie doet onderzoek

Hebt u de beroving zien gebeuren? Of heeft u meer informatie? Neem dan direct contact op met de politie. We hebben met het slachtoffer en diverse getuigen gesproken. Inmiddels zijn van twee van de vier mannen een duidelijk signalement bekend:

Verdachte 1:

Donkergetinte huidskleur

Donkere kleding

Zwart kort haar

Atletisch postuur

Ongeveer 1.80 lang

20-25 jaar oud

Verdachte 2:

Donkergetinte huidskleur

Zwart haar

Donkere kleding

Atletisch postuur

20-25 jaar oud

Van de derde verdachte is bekend dat hij een witte huidskleur heeft. Van de vierde verdachte is nog geen signalement bekend.

Bent u getuige? Weet u wie de verdachten zijn of wilt u andere informatie met ons delen? Bel dan 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.