Dodelijk ongeluk motorrijder in Leerbroek

De man was op pad met een 53-jarige man uit Arnhem die voor hem op z’n motor reed toen het ongeluk gebeurde. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor het 42-jarige slachtoffer uit Gorinchem was het helaas te laat. Door de klap van de aanrijding schrok de vriend. Hij remde hard en kwam toen in een sloot terecht, maar bleef ongedeerd.

Onderzoek

De politie is een onderzoek begonnen om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) en de experts van de FO Verkeer zijn meteen na de hulpverlening met het tactisch- en technisch onderzoek begonnen. Ook hebben we al verschillende getuigen gesproken.

Slachtofferzorg

Omdat wij begrijpen dat dit tragische ongeluk grote impact heeft, bieden wij slachtofferhulp aan ooggetuigen van het ongeluk of mensen die zich op andere wijze betrokken voelen bij dit incident. Heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt bij het Regionaal Service Centrum (RSC) uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u opneemt.