Poging plofkraak; getuigen gezocht

Rond 03.30 uur hoorden omwonenden een harde knal op de Kerkstraat bij de juwelier. Mogelijk is zwaar vuurwerk de oorzaak van de beschadigingen aan de buitenkant van de juwelierszaak. Er is geen buit gemaakt. Na de poging plofkraak reden twee jongens op een scooter weg in de richting van de Brugstraat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de verdachten.

Iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de nacht van 25 op 26 juni op de Kerkstraat. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.