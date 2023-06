Politie onderzoekt brandstichtingen Rijswijk

In de portiek aan de Prinses Marijkesingel ontstond rond 02.30 uur brand bij het belpaneel van de brievenbussen. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen. In de nacht van zondag 25 op maandag 26 juni is rond 03.20 uur geprobeerd een auto in brand te steken op de Minister Aalberselaan. Vermoedelijk is hierbij gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. De auto raakte lichtbeschadigd. De recherche gaat in beide gevallen uit van brandstichting en in het onderzoek wordt ook gekeken naar een mogelijk verband tussen beide branden.



Iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de branden afgelopen weekend. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.