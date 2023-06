Aanhoudingen voor explosie Witte de Withstraat

In de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei vond er een explosie plaats op een coffeeshop aan de Witte de Withstraat. Dat gebeurde rond 4.30 uur. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond. Wel was er materiele schade: het rolluik wat voor de deur zat, was ontzet. Een verdachte sloeg op de vlucht.



Aanhoudingen explosie

De opsporing van district Stad deed de afgelopen tijd onderzoek naar de achtergronden en personen die een rol hebben gespeeld. In dit onderzoek kwamen drie verdachten naar voren die de afgelopen weken zijn aangehouden. Op 6 juni werd in haar woning in Oosterhout een 20-jarige vrouw aangehouden. Op 20 juni zijn nog twee verdachten aangehouden; een 18-jarige man is aangehouden in zijn woning in Breda, in een hotel in Gilze is een 29-jarige man uit Breda aangehouden. Vrijdag 23 juni 2023 zijn de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de verdachten voor nog tenminste 14 dagen in bewaring gaan.



Eerdere brandstichting

Voorafgaand aan de explosie, op 13 april, vond er brandstichting plaats op dezelfde coffeeshop. De brand ontstond even na 03.00 uur en de coffeeshop was op dat moment gesloten. Alerte getuigen voorkwamen erger en blusten het brandje kort nadat het was aangestoken. Kort erna troffen agenten een jerrycan en zwaar vuurwerk aan dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosievenexperts kwamen ter plaatse om het veilig te kunnen verwijderen. Dit had heel anders kunnen aflopen met veel meer schade of erger. Voor deze brandstichting werd eerder een 28-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie sluit niet uit dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben.



Tips of informatie?

Met de recente aanhoudingen is de zaak nog niet afgerond. Het onderzoek naar de incidenten van afgelopen weken gaat onverminderd door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Weet u meer, hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het! Als u liever anoniem blijft, kunt u ook melden via M. op 0800-7000 of bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team is speciaal getraind in het afschermen van informatiebronnen en het in het geheim inwinnen van informatie. U kunt TCI bereiken op 088-6617734.