Getuigen gezocht overval tankstation Duifhuisweg

Bij de overval zijn geen wapens gezien en raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in bij de medewerker. De overvaller heeft een nog onbekende buit gemaakt. Hij was rond de 20 jaar, 1.70m lang, droeg zwarte kleding en een bivakmuts. Hij had een paarse kersttas van de Albert Heijn bij zich.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie over deze overval(ler)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.